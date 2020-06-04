В Орловской области 85 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 2528 случаев с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 4 июня выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1137 человек. Выздоровели – 1363. Умерло 28 человек.







Орловское Информбюро

4 июня 2020 года



