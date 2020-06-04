Орловскими полицейскими выявлено 18 преступлений в сфере незаконного оборота оружия

В региональном управлении МВД сообщили о результатах оперативно-профилактической операции «Арсенал», проведенной на Орловщине.

В ходе акции полиция выявляла и изымала незаконно хранящееся у граждан оружие.



Сотрудники ведомства напомнили: единственный способ избежать уголовного преследования - это сдать нелегальное оружие, патроны и взрывчатку добровольно, в этом случае даже выплачивается премия. Однако если криминальное оружие будет обнаружено самими полицейскими, на снисхождение рассчитывать не стоит. В этот раз большинство изъятого арсенала составляла добыча «черных копателей».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, за период проведения операции полицейскими выявлено 18 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Всего в рамках оперативно-профилактической операции сотрудники полиции изъяли 156 боеприпасов, 4 единицы огнестрельного оружия, 4 единицы холодного оружия, один арбалет, более двух килограммов взрывчатых веществ. Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. По его результатам оружие и боеприпасы признаны пригодными к использованию, возбуждены уголовные дела.