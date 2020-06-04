Орловщина отправит в Армению 63 тонны гречки

Но, как сообщили в региональном Россельхознадзоре, перед поставкой крупу исследовали на наличие карантинных объектов.

Продукция была признана безопасной, о чем выдан соответствующий документ. Как отмечают эксперты испытательной лаборатории, гречневая крупа ценится за превосходный вкус и способность насыщать организм человека самыми нужными микроэлементами.

Напомним, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции жители Орловской области, уходящие в режим самоизоляции, начали запасаться продуктами питания. Гречневая крупа среди них пользовалась повышенным спросом.