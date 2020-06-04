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Директор АНО «Сатурн» подозревается в коммерческом подкупе

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении директора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Центр подготовки «Сатурн». Его подозревают в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в», ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).


По данным следствия, подозреваемый в 2019 году через посредников получил от шестерых граждан денежные средства на общую сумму 71 тысяча рублей за незаконные действия: подготовку данным лицам документов о прохождении курса обучения в АНО «Сатурн» по программе «безопасное обращение с огнестрельным оружием», «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника» без фактического обучения и присутствия на экзаменах. 
Кроме того, подозреваемый обещал оказать данным лицам дальнейшее содействие в оформлении документов в органах лицензионно-разрешительной работы. 
 
Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области.
 
В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину признал, в содеянном раскаялся. 
 
Расследование уголовного дела продолжается, производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.



Орловское Информбюро
4 июня 2020 года
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