Директор АНО «Сатурн» подозревается в коммерческом подкупе

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении директора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Центр подготовки «Сатурн». Его подозревают в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в», ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По данным следствия, подозреваемый в 2019 году через посредников получил от шестерых граждан денежные средства на общую сумму 71 тысяча рублей за незаконные действия: подготовку данным лицам документов о прохождении курса обучения в АНО «Сатурн» по программе «безопасное обращение с огнестрельным оружием», «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника» без фактического обучения и присутствия на экзаменах.

Кроме того, подозреваемый обещал оказать данным лицам дальнейшее содействие в оформлении документов в органах лицензионно-разрешительной работы.

Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину признал, в содеянном раскаялся.