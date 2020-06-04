Орловские автомобилисты предпочитают подъехать непосредственно к месту назначения Они готовы нарушить ради этого даже правила остановки и парковки.





Знаки «Остановка и стоянка запрещена» для многих орловских автомобилистов давно не являются неким табу. Недостаток парковочных мест в городе в совокупности с обычным водительским легкомыслием делают такие правонарушения массовыми. Но в некоторых случаях штрафным протоколом дело не обходится. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Нередки случаи, когда водитель припарковывает свой автомобиль, уходит по своим делам, и, возвращаясь на то же место, не обнаруживает его там, где оставил. Это происходит потому, что водители попросту невнимательно паркуют свое транспортное средство - либо на островках безопасности, либо на пешеходных переходах, либо вблизи пешеходных переходов ближе пяти метров, либо на местах, отведенных для инвалидов». Не так давно в нашу редакцию обратился орловский водитель, чью машину эвакуировали с площади Ленина. Пожилой автомобилист прошел с жалобами все кабинеты полицейского начальства по старшинству, но так и не уяснил, что именно он нарушил. Василий Белоусов, водитель: «Не было объяснения моего нарушения. Столько полковников, столько майоров, столько капитанов - никто не мог мне объяснить, где я нарушил». Как раз такое нарушение в очередной раз выявил здесь инспектор ДПС Руслан Пронин. И на место вновь вызван эвакуатор. Пока «провинившийся» миникупер покидает место событий на эвакуаторе, инспектор объясняет: автомобилисты ошибочно принимают островок безопасности за край проезжей части, что и оборачивается для них штрафом и временной потерей машины. Руслан Пронин, инспектор СБ ДПС УГИБДД УМВД России по Орловской области: «На данном участке дороги - Максима Горького, 28 - водители совершают административное правонарушение пункт 12.2 - паркуются далее первого ряда от края проезжей части. В этом случае, согласно статье 27.13 части 1 КоАП РФ, предусмотрено задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку. В отношении водителя составляется административный материал». Владелица миникупера на месте событий появилась, когда автомобиль уже погрузили на эвакуатор. Каждому водителю, оказавшемуся в аналогичной ситуации, инспекторы советуют следующее: необходимо обратиться по телефону дежурной части 72-90-00, и инспектор, который выявил данное правонарушение, выдаст разрешение, чтобы забрать транспортное средство. Анализируя ситуацию, инспекторы приходят к выводу, что большинство нарушений правил остановки и стоянки орловские водители совершают не по недосмотру, а абсолютно сознательно. Мысль о том, чтобы припарковаться в сотне метров от места назначения и пройти этот путь пешком, для большинства автомобилистов является революционной.





Иван Суверин

4 июня 2020 года



