Орловские спортсмены постепенно возвращаются к тренировкам Речь идет о членах сборных команд России и Орловской области, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.





Правда, тренироваться они будут, соблюдая все меры безопасности, которые рекомендованы управлением Роспотребнадзора - группы не больше 8 человек, дистанция 1,5 - 2 метра, бесконтактная термометрия до начала и после окончания тренировок. Насколько важны эти меры, и как спортсмены восприняли новость о том, что скоро вновь окажутся в любимых залах? На эту тему мы пообщались с начальником управления физической культуры и спорта Орловской области Алексеем Берестовым. Как спортивное сообщество восприняло новость о снятии ограничений с тренировочного процесса? Как будет происходить переход от тренировок на самоизоляции к тренировкам в обычном режиме? - Все ждали разрешения возобновить тренировки с нетерпением, и новость, которая накануне пришла, была воспринята с воодушевлением. Но прежде чем возобновить работу, нам предстоит серьезная работа по подготовке, потому что требования Роспотребнадзора для нас важны, и мы будем основательно готовится, и будем учитывать все корректировки. Несмотря на то, что единый календарный план Министерством спорта постоянно корректируется, мы понимаем, что первые крупные старты нас ждут в конце лета и в сентябре, поэтому тренеры в первую очередь должны подготовить программу по восстановлению. Несмотря на то, что все тренировались дистанционно, удаленно, сейчас нужно будет подводящие тренировки в щадящем режиме прорабатывать. Что касается мест проведения - сейчас не откроется все единоразово, мы готовим к открытию всего несколько крупных объектов, на которых наши спортсмены приступят к тренировкам. И я еще раз хочу подчеркнуть, что снятие ограничений коснется спортсменов высокого уровня, всего таких спортсменов у нас в Орловской области не более трехсот. Но мы будем уже готовиться к следующему снятию ограничений, ко второму этапу. Как спортсмены будут заниматься? Как с ними будет работать тренер? И тренер должен быть не старше 65 лет? - Мы не можем рисковать нашими неопытными тренерами. Тренеры старше 65 лет пока остаются на самоизоляции. Они, конечно, будут принимать участие в тренировочном процессе, составлять планы подготовки, но они остаются на самоизоляции. Что касается группы спортсменов, то они будут поделены по времени и по местам занятий. Составлением плана тренировок у нас будет занимать региональный центр спортивной подготовки, он будет осуществлять координацию возобновления нашей работы - на одном объекте будет работать только один тренер со своей группой. Расписание будет составлено таким образом, чтобы пересечения между группами не было. А группы спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства это два-три - максимум шесть-восемь человек. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, юные спортсмены заниматься могут только с разрешения родителей. Так ли это? - Что касается ограничения занятий для ребят до 18 лет, Роспотребнадзор такие требования не предъявлял. Но посчитали целесообразным, чтобы наши несовершеннолетние спортсмены занимались с разрешения родителей. На наш взгляд это будет правильно. Будут ли спортсмены заниматься в масках или на тренировках они их снимут? - Масочный режим никто не отменял. И добираться общественным транспортом, и заходить в помещение, где они будут тренироваться, они будут в масках. Но сама тренировка будет проходить без масок, так как в масках и неудобно, и не функционально. Смогут ли спортсмены, которые два месяца занимались не в полную силу, восстановить себя и достойно представить нашу область и страну на соревнованиях? - Конечно, смогут. Когда было принято решение о возобновлении тренировок, спортсмены в соцсетях писали слова благодарности и обещали хорошие результаты. Соревнования скоро не начнутся - официально крупные соревнования, международные старты, и для того чтобы подготовиться и выйти на пик формы, чтобы было без ущерба для здоровья, нужно время. И давая именно сейчас возможность тренироваться, мы даем то необходимое время, чтобы спортсмены пришли в форму.





Юлия Опанасюк

4 июня 2020 года



