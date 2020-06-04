Иван Залогин: приемы в стоматологии пока не начались Сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области ответил на вопросы журналистов.





Один из вопросов касался возобновления плановых приемом в поликлиниках стоматологии. Иван Залогин: «Плановые приемы в стоматологии, в плановом режиме пока не начались. Мы этот вопрос прорабатываем совместно с управлением Роспотребнадзора. И в самое ближайшее время доведем информацию, с какой даты и в каком режиме начнут функционировать приемы в поликлинике и стоматологических учреждениях. Плановые операции тоже пока не возобновились».





Орловское Информбюро

4 июня 2020 года



