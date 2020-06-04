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Иван Залогин: ситуация в Доме ветеранов Дмитровского района развивается штатно

Сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области ответил на вопросы журналистов.


Напомним, в мае 2020 года в Крупышенском доме ветеранов был выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения. Один человек скончался.
 
Как выяснила прокуратура, распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).
 
Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Орловской области и Следственного управления.
 
Один из вопросов, прозвучавших сегодня в ходе брифинга, касался развития ситуации в учреждении.
 
Иван Залогин: «Ситуация развивается штатно. В настоящее время все постояльцы дома ветеранов находятся под медицинским обслуживанием, ежедневным. Закреплен медперсонал Дмитровской ЦРБ. Отбираются мазки, и у части уже регистрируются отрицательные мазки. Все идет штатно, без каких-то ухудшений».



Орловское Информбюро
4 июня 2020 года
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