Как чувствуют себя дети и медперсонал орловского Дома ребенка? Такой вопрос был задан сегодня во время брифинга руководителю департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину.





В конце мая у 10 воспитанников Дома ребенка была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Заболевшие дети находятся на стационарном лечении в НКМЦ им. Круглой». Среди сотрудников также имеются инфицированные COVID-19 - более 10 человек. Иван Залогин: «В Доме ребенка и дети, и персонал чувствуют себя хорошо. Скоро истекут те две недели, которые определены в качестве срока карантина. Постоянно находимся на связи с персоналом. Все необходимое для работы и пребывания в таких условиях у учреждения имеется – есть и медицинское обслуживание, есть и питание. И, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности персоналу, которые в такое непростое время согласился, не испугался и находится уже достаточно много дней, выполняет свои обязанности, заботясь о детях». Иван Залогин также пояснил, что сообщения о сборе средств для нужд персонала Дома ребенка, опубликованные в соцсетях, содержат в себе недостоверную информацию. Иван Залогин: «Периодически в соцсетях фигурирует объявление о сборе средств то на питание, то еще на какие-то нужды. Могу ответственно заявить, что всем необходимым учреждение снабжено, все, что нужно, там есть. И общаясь с сотрудниками, которые там находятся – они высказывали не то что негодование, но непонимание, что от их имени публикуются такие сообщения о сборе средств, хотя они их не публикуют, об этом не заявляют». Тем не менее, глава департамента здравоохранения отметил, что те, кто хочет оказать помощь, могут это сделать – «когда все вернется в обычный ритм».





Орловское Информбюро

4 июня 2020 года



