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Иван Залогин: врачи, заразившиеся COVID-19, должны на комиссии доказать факт заражения на работе

Сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области ответил на вопросы журналистов.


 Иван Залогин: «В рамках действия указа № 313 по страховым выплатам, врачи или средний персонал после выписки с больничного листа предоставляют соответствующие документы своему работодателю. После этого в медучреждении создаётся комиссия, которая рассматривает все эти случаи. Когда устанавливается причинно-следственная связь, если медики непосредственно контактировали с пациентом, у которого был диагностирован COVID-19, и после этого они заразились, в рамках комиссии это доказывается. Рассматриваются только случаи заражения при исполнении. По итогам рассмотрения комиссия направляет заключение в фонд социального страхования, который их перепроверяет. Если вопросов к документам не возникает, то соответствующая выплата производится. По состоянию на утро 3 июня выплаты получили 7 медиков и несколько находятся в процессе получения».



Артемий Лукьянчиков
4 июня 2020 года
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