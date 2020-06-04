Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- С сегодняшнего дня больница им. Боткина полностью становится стационаром для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.





- Гибель пчёл влечет за собой серьезные последствия. Как избежать этого и сохранить жизнь насекомых? Эти вопросы сегодня обсудили аграрии и пчеловоды.





- Чекист, писатель, журналист - Матвей Мартынов в своих трудах увековечил память о подвигах орловских партизан. А сегодня в Орле открыли памятную доску, посвященную ему самому.