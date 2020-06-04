Орловчанка путешествует по России автостопом Наступило лето, а значит – скоро снова в дорогу.





С наступлением лета Светлана Синицына начала планировать очередную поездку. Проблема наличия свободных мест в отелях для нее роли не играет. Да и четкого маршрута нет. Главное, чтобы рядом было море. С него началось год назад ее осознанное увлечение автостопом.



Светлана Синицына, путешественница:

«Вроде все было, все есть, но ничего не радовало. Стало страшно, что жизнь в любой момент может закончиться, а я ничего не успею посмотреть».

Первые две тысячи километров Светлана тогда проехала одна. Дальше встретила попутчика и с ним продолжила дорогу. Люди Светлане в пути встречались разные, но по-своему интересные.



Светлана Синицына, путешественница:

«Люди, которые не готовы к общению, они не посадят в машину неизвестного человека. Другое дело люди, которые готовы принять, готовы впустить в свой мир, готовы или пообщаться, или вместе помолчать».

С собой в рюкзаке у Светланы только самое необходимое. Делает фото и снимает видео девушка на телефон. Небольшая гитара - обязательная спутница. И еще блокнот - для записи мыслей. Из мыслей, отраженных на бумаге, часто рождаются песни. Их Светлана записывает, выкладывает в социальные сети, поет на собственных концертах. На запись одной из таких и шла девушка после нашей встречи.



Светлана Синицына, путешественница:

«Музыка - это мой воздух, так же, как и путешествия. Без путешествий музыка была бы. Но в путешествиях появляется еще больше вдохновения, еще больше желания творить».

Впереди у Светланы есть три месяца, чтобы увидеть новые города и бескрайние просторы России. Девушка уверена, что совсем скоро вирус отступит, и люди вновь будут ближе друг другу. В этом и есть основа автостопа.





Анастасия Дорохова

4 июня 2020 года



