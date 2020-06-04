Как не допустить уничтожение пчелиных семей? Сегодня в администрации Орловского района встретились аграрии региона и пчеловоды. Решали, как быть и что делать, чтобы не повторить проблему прошлого года. Тогда из-за обработки полей химикатами массово погибли пчелиные семьи





Задача встречи - найти взаимопонимание и верные пути коммуникации. Аграриев просят проводить обработку в вечернее время и советуют сообщать об этом лично пчеловодам. Им же в свою очередь стоит зарегистрировать свою пасеку. На данное время официально в Орловском районе 7 пасек и 548 пчелосемей. Как отметили на совещании, многие не регистрируются по той причине, что после потерь прошлого года еще не восстановились.





Анна Вайсергисер

4 июня 2020 года



