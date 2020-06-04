Сегодня в Орле открыли мемориальную доску Матвею Мартынову Это знаменитый чекист, журналист и писатель, который в своих трудах увековечил подвиги орловского подполья в годы Великой Отечественной войны.





Памятная доска появилась на доме № 35 по улице Салтыкова-Щедрина. Именно там жил следователь Управления НКВД по Орловской области Матвей Мартынов. В годы войны он руководил следственным подразделением, а после стал тщательно изучать историю орловского подполья и партизанского движения. Благодаря его статьям и книгам многие партизаны и их родственники получили свидетельства участников войны. А около ста орловцев были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги». Деньги на памятную доску выделило управление по реализации общественно-патриотических проектов Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления. А инициатором установки мемориальной доски выступил областной Совет ветеранов УФСБ.





Юрий Балакин, почётный сотрудник органов Государственной безопасности:

«Мы пропагандировали его как автора первого исследования истории патриотического подполья на Орловщине, истории сопротивления немецко-фашистским захватчикам».





Татьяна Тимохина

4 июня 2020 года



