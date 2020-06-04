Основные работы в Детском парке Орла завершатся в этом году Об этом в своих сетевых аккаунтах сообщил губернатор области Андрей Клычков.





Андрей Клычков:

«Знаю, что многие орловцы с нетерпением ждут открытия Детского парка. Как я уже говорил, непростая эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в начальные планы. Тем не менее, за счёт экономии средств, нам удалось выделить порядка 60 млн. рублей для завершения второго этапа благоустройства этого любимого многими орловцами места. На эти средства будет выполнена укладка плитки, прорезиненного покрытия, газона, установка туалетов, освещения, реконструкция скульптуры «Кони». Также оборудуют фуд-корт, образовательные и игровые зоны, поставят качели и детские площадки. Таким образом, основные работы завершатся уже в этом году. Реконструкцию детского парка держу на личном контроле».



























Орловское Информбюро

4 июня 2020 года



