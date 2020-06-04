четверг 4.06.2020 21:39:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Основные работы в Детском парке Орла завершатся в этом году

Об этом в своих сетевых аккаунтах сообщил губернатор области Андрей Клычков.


 
Андрей Клычков:
«Знаю, что многие орловцы с нетерпением ждут открытия Детского парка. Как я уже говорил, непростая эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в начальные планы. Тем не менее, за счёт экономии средств, нам удалось выделить порядка 60 млн. рублей для завершения второго этапа благоустройства этого любимого многими орловцами места. На эти средства будет выполнена укладка плитки, прорезиненного покрытия, газона, установка туалетов, освещения, реконструкция скульптуры «Кони». Также оборудуют фуд-корт, образовательные и игровые зоны, поставят качели и детские площадки. Таким образом, основные работы завершатся уже в этом году. Реконструкцию детского парка держу на личном контроле».













Орловское Информбюро
4 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.