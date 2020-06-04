Орловский полицейский подозревается в получении взятки

Факт противоправной деятельности полицейского выявлен сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УМВД.

Предварительно установлено, что инспектор ОГИБДД ОМВД России по Свердловскому району через посредника получил незаконное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей за освобождение гражданина от ответственности, предусмотренной законодательством РФ за совершенное им ДТП с участием пешехода.

В отношении полицейского следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ.

По данному факту руководством УМВД России по Орловской области назначена служебная проверка. Если вина сотрудника будет установлена, он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. К строгой дисциплинарной ответственности будут также привлечены его непосредственные руководители, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.