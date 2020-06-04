Андрей Клычков: «В данном месте дороги не будет» Губернатор поддержал орловцев, которые выступают против строительства дороги, предназначенной соединить Болховский микрорайон и Наугорское шоссе. Об этом глава региона сообщил в своих сетевых аккаунтах.





В конце прошлой недели администрация Орла объявила о проведении публичных слушаний по поводу строительства новой дороги, которая соединит Болховское и Наугорское шоссе. Реакция на новость последовала незамедлительно. Больше 800 жителей жилого массива на Наугорском шоссе высказались против строительства новой дороги. Людей не устраивает, что автомагистраль может расположиться прямо под окнами их домов.





Андрей Клычков:



«В последнее время много вопросов по поводу планируемого строительства автомобильной дороги от Наугорки в Болховский микрорайон через лесопарк. Я в курсе сложившейся ситуации, ко мне также поступают обращения от жителей города. Очевидно, что эта дорога – важный и нужный инфраструктурный объект для областной столицы. Вместе с тем, абсолютно поддерживаю орловцев и могу сказать точно, в данном месте дороги не будет. Уже дал поручение найти альтернативный вариант размещения. Над решением проблемы работают эксперты».





Орловское Информбюро

4 июня 2020 года



