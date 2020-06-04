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Директор «Сатурна» высказывался за ужесточение контроля за оборотом оружия

На данный момент он задержан по подозрению в коммерческом подкупе за незаконное оформление документов.


Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Центр «Сатурн», в числе прочего, готовит охранников ЧОП и проводит курсы стрелковой подготовки. Внушительная материальная база, ультрасовременный стрелковый тир - в центре есть все для качественного и полноценного обучения лиц, решивших получить допуск к оружию. Как заверял в свое время нашу съемочную группу директор АНО «Сатурн» Дмитрий Лыкин, все желающие должны были освоить теорию, практику и правовую базу. Тогда в беседе с нами директор центра высказался также за более строгий контроль за оборотом оружия.
 
Как стало известно сегодня, в отношении Дмитрия Лыкина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении двух эпизодов преступлений
 
Дмитрий Орлов, заместитель руководителя отдела особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области:
 
«По данным следствия, подозреваемый в 2019 году через посредников получил от шестерых граждан денежные средства на общую сумму 71 тысяча рублей за незаконные действия: подготовку данным лицам документов о прохождении курса обучения в АНО «Сатурн» по программе «безопасное обращение с огнестрельным оружием», «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника» без фактического обучения и присутствия на экзаменах».
 
Кроме того, утверждают в СК, подозреваемый обещал взяткодателям дальнейшее содействие при оформлении документов в органах лицензионно-разрешительной работы. Кстати, бывший начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу уже заключен в СИЗО. Его подозревают в получении взятки от представителя ЧОП за общее покровительство и игнорирование нарушений.



Иван Суверин
4 июня 2020 года
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