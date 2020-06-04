Полная модернизация оборудования орловской спортивной школы «Ледовое поколение» пройдет в течение двух лет

На эти цели выделено 50 миллионов рублей. Закупаться техника будет поэтапно. Первым делом обновили холодильное оборудование - несколько лет подряд из-за его поломки приходилось приостанавливать тренировки.

«Ледовую арену» на Наугорском шоссе ждет перезагрузка. Обновят изрядно износившуюся технику, чтобы воспитанники спортивной школы «Ледовое поколение» могли оттачивать свое мастерство.

Холодильное оборудование уже давно отслужило свой срок. Еще в 2016 году оно вышло из строя, тогда спортсменам пришлось на полгода приостановить тренировки. Потом оно ломалось ежегодно. И вот, наконец, в 2020-м установили новое - в рамках подпрограммы «Развитие хоккея в Российской Федерации», которая реализуется по национальному проекту «Демография"» и является частью федерального «Спорт - норма жизни». На модернизацию предусмотрено 50 миллионов рублей.

Сергей Кирмасов, директор спортивной школы «Ледовое поколение»: «Стоит компьютерная техника, по которой можно определить весь режим работы, проследить за каждым компьютером, поэтому, даже с точки зрения экономии, оно намного современнее, и надеемся, что будем потреблять намного меньше электроэнергии. В итоге меньше будем платить за коммунальные услуги, будет работать надежнее, и дети будут тренироваться без перебоев. Ждем открытия - только когда разрешат».

Вынужденный простой из-за пандемии в данном случае только ускорил процесс обновления. Раньше срока заключили контракт на поставку техники. Уже распакованы тренажеры – «электронный защитник», до 31 июля появятся бросковые, прыжковая станция и силовые.

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «На следующий год запланировано приобретение ледозаливочной машины, так как «Ледовая арена» на Наугорском шоссе была построена более 13 лет назад, и требуются определенные новшества, инновации. Учитывая, что оборудование дорогостоящее, конечно, огромные слова благодарности Министерству спорта, что поддержали нас».

Развивать хоккей продолжат и дальше. Есть договоренность, что в 2023 году начнется строительство крытого ледового катка в Ливнах.