В Орле выявлен очаг заболеваемости в специализированной психиатрической больнице с интенсивным наблюдением Обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе прокурорской проверки.





О начале проверочных мероприятий сообщили сегодня в правоохранительном ведомстве. Пока речь идет о 23-х заболевших. В ближайшее время, уточнили в прокуратуре, цифры могут быть скорректированы по итогам дальнейших лабораторных исследований пациентов и сотрудников больницы на COVID-19. В учреждении содержатся лица, получающие принудительное психиатрическое лечение по решению суда. Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «На данный момент предварительно установлено, что у 6 сотрудников и 17 пациентов учреждения имеются факты заболевания новой коронавирусной инфекцией. В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение в учреждении установленных санитарно-эпидемиологических требований. При выявлении нарушений будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области».





Иван Суверин

4 июня 2020 года



