Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Директор центра подготовки «Сатурн» задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Ведется следствие.





- В специализированной психиатрической больнице Орла зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Заболели 23 человека.





- 50 миллионов на обновление – «Ледовая арена» Орла получила новое оборудование. Чем еще порадуют спортсменов, и как в регионе реализуется проект «Спорт - норма жизни»?





- Хранитель истории, журналист, писатель, защитник Родины - это все о Матвее Мартынове. Сегодня в Орле открыли мемориальную доску, посвященную нашему легендарному земляку.