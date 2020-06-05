Установление базовых окладов для бюджетников

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением установить для врачей, учителей и других категорий бюджетников базовые оклады. Как считают в ведомстве, базовые оклады позволят бороться с зарплатным неравенством бюджетников: в настоящее время их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Юлии Макаровой, данное предложение отражает принцип равной платы за равный труд. Частично она уже реализована за рубежом. Во многих странах зарплаты врачей и учителей регулируются соглашениями профсоюзов с правительством, и размер ставок не отличается в зависимости от региона. Кроме того, возможны доплаты за работу в сельской местности, которая считается не престижной. В нашей стране аналогичные меры могут быть реализованы с использованием региональных коэффициентов.



На сегодняшний день зарплаты врачей и учителей в России значительно выше в так называемых богатых регионах и невелики в дотационных. Это приводит к миграции специалистов в те регионы, где они могут больше зарабатывать. В бедных же регионах не хватает профессионалов, что еще больше снижает качество и уровень жизни в них. Поэтому равные доходы отчасти могли бы решить существующую проблему – резюмирует эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Юлия Макарова.