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Общенациональный план восстановления экономики России будет стоить 5 трлн рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который 2 июня 2020 года был представлен президенту России Владимиру Путину.


Документ определяет экономический курс России на ближайшие два года и меры по восстановлению экономики после пандемии. Основная цель общенациональной стратегии - выход на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающую реализацию национальных целей развития. План содержит более 500 конкретных мероприятий и будет стоить 5 трлн руб. Мероприятия должны вывести страну на устойчивый рост реальных доходов, снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
 
По мнению экспертов кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, экономика России продемонстрировала большую прочность, чем казалось в апреле 2020 года, но в период восстановления после того, как пандемия закончится, предстоит долгая и серьезная работа всех участников социально-экономической системы. Экономическая модель, где прибыли отдается приоритет перед благосостоянием и здоровьем народа, больше не является жизнеспособной и устойчивой.
 
Необходимо перераспределить часть средств и перенаправить их на проекты в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, а также на социальную помощь уязвимым слоям населения.



Орловское Информбюро
5 июня 2020 года
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