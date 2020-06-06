Запущен информационный сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса В России появился информационный сервис, с помощью которого граждане и бизнес могут получить данные о действующих в стране мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сервис доступен на официальном сайте Правительства РФ.







Ресурс объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера. В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Планируется, что в будущем при вводе определённых параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

По мнению эксперта кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, кандидата экономических наук Ирины Докукиной в настоящее время денежная выплата является мерой поддержки малых и средних предпринимателей, которые занимаются одним из видов деятельности, наиболее пострадавших в период коронавирусного кризиса.

Субсидия предоставляется с целью сохранить занятость и оплату труда работников в условиях, когда малые и средние предприниматели вынуждены приостановить свою работу или продолжать ее с ограничениями, сократившими их прибыль.

Система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может получить: на главной странице информационного сервиса есть кнопка «Узнайте, какие меры подходят Вам». За ней открывается несложный опросник. В зависимости от ответов пользователя система выдает тот набор мер, который предусмотрен именно для этой категории граждан. В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных ведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.

В новом разделе также представлены данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и бизнеса. Там же размещен постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон «горячей линии» сайта стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро

6 июня 2020 года



