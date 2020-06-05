В Орловской области - 121 новый случай COVID-19 Всего в регионе выявлено 2649 случаев с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 5 июня выявлен 121 новый случай заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время - 1209 человек. Выздоровели – 1409. Умер 31 человек.







Орловское Информбюро

5 июня 2020 года



