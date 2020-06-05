Более 8 миллионов заработной платы вернули сотрудникам одного из орловских предприятий Произошло это после вмешательства Следственного комитета.





В качестве одной из первых мер, инициированных руководителем следственного управления, стало совместное межведомственное совещание с инспекцией по труду. Кроме того, СК намерен дать ситуации правовую оценку в ходе доследственной проверки. Павел Ермаков, руководитель отдела особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следователями запрошены финансовые и иные документы, производятся опросы работников и должностных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».





Иван Суверин

5 июня 2020 года



