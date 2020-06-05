В Орле прошло первое заседание регионального отделения Российского исторического общества Членами реготделения стали сотрудники архивов, музеев, вузов, краеведы и историки, члены областного общества охраны памятников истории и культуры.





На первом заседании состоялась онлайн-беседа с представителями Всероссийского общества. Участники получили рекомендации по работе и проведению конкурсов, направленных на сохранение исторических ценностей региона. Определили цели предстоящей работы и выбрали председателя. Им стал доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории, теологии и международных отношений Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС Владимир Филонов. Владимир Филонов, председатель регионального отделения Российского исторического общества: «На первом заседании общества мы обсудили перспективы развития, будем работать, заниматься фондами, сохранением документов, будем участвовать в сохранении наследия нашей Орловщины».





Татьяна Тимохина

5 июня 2020 года



