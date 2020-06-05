Комиссия проверила состояние домов на Наугорском шоссе в Орле после сноса здания спортзала

В конце мая из-за ремонтных работ произошло обрушение кровли спортзала, который находился в пристройке между домами № 23 и № 25 по Наугорскому шоссе в Орле.

Работы по капитальному ремонту кровли там начались в апреле. Завершить ремонт по плану должны были к 1 июня этого года. Однако из-за обрушения кровли здание пришлось снести.

Осмотр жилых помещений, которые имели общую со спортзалом стену, проверила специальная комиссия. Ее заключение: в большинстве квартир визуальных повреждений нет, либо есть незначительные. При этом часть собственников не предоставили доступ проверяющим. Об этом сообщили на заседании КЧС.

Глава администрации отметил: для тех жильцов, в чьих квартирах есть трещины - а таких три, необходимо подготовить резерв комнат для временного проживания.

Круглосуточное наблюдение за домами № 23 и № 25 снято. Полный разбор завалов обещают завершить к воскресенью.



