Андрей Клычков: в Орле парада не будет

Президент России Владимир Путин принял решение провести парад Победы в Москве 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей на Красной площади.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, Орловская область не подавала заявки на проведение парада, поскольку есть большой риск заражения коронавирусом. В этот день, по словам главы региона, запланировано возложение цветов в сквере Танкистов в Орле.

Андрей Клычков:

«Наши военнослужащие из орловского военного гарнизона будут участвовать в этом мероприятии. Мы не будем приглашать большое количество людей и ветеранов».

Также глава региона написал обращение к командующему Западным военным округом с просьбой реализовать план по пролету над городом Орлом боевых самолетов Курского авиаполка, который не состоялся 9 мая из-за плохих погодных условий. Пролет намечен на 10 часов утра 24 июня.

Кроме того, по словам Андрея Клычкова, готовится обращение в Министерство обороны, чтобы орловскому военному гарнизону передали артустановки, чтобы использовать их на праздниках.

Губернатор отметил, что основные праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланировано провести 5 августа, в День освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. В частности, планируется проведение парада военной техники, традиционного салюта и других праздничных мероприятий, сообщает информационный портал Орловской области.