Традиционный праздник «Троицкие хороводы» в этом году проходит в новом формате Гулянья, песни, народное творчество - программа онлайн-мероприятия насыщенная, и присоединиться к «Хороводам» может любой желающий. О новом формате проведения праздника нашему корреспонденту рассказала художественный руководитель Областного центра народного творчества Елена Федотенкова.





Каждый год в Орловской области в «Орловском полесье» проходит большой фольклорный праздник «Троицкие хороводы». В этом году пандемия коронавируса нарушила все планы. Но это ведь не значит, что мы останемся без «Троицких хороводов»? - Конечно же, это не значит, что мы останемся без нашего яркого всеми любимого праздника «Троицкие хороводы в «Орловском полесье». Просто, учитывая, что все учреждения культуры работают в удаленном формате, то и «Троицкие хороводы» пройдут в социальных сетях. Наши сотрудники Орловского областного центра народного творчества активно готовились, и была подготовлена увлекательная программа. Все желающие смогут зайти на наши странички в соцсетях, особенно мы активно работаем в ВКонтакте, и окунуться в традиции всеми любимого народного праздника. «Троицкие хороводы» это фольклорные песни, танцы, выставка крестьянских подворий, работы народных умельцев. Как можно все это перенести в интернет? Ведь невозможно попробовать то, что приготовили жители районов. - Конечно, почувствовать запах или вкус тех блюд, которые готовят подворья, в этот раз нам не удастся, но послушать залихватские звуки гармошки, посмотреть, как работают мастера можно в режиме онлайн. Более того, мы придумали обширную программу - с 2 по 8 июня на наших страничках в соцсетях публикуются разного рода материалы, марафоны, в которых можно принять участие. Также у нас будет интерактивный ремесленный посад, где мастера будут показывать, каким образом они создают свои замечательные изделия, которые очень популярны в Орловской области. Мы сможем побывать на самой Троицкой поляне, где обычно проходит праздник - для этого был придуман интересный проект под названием «Троица-ТВ», где два ведущих - Мария и Егор - будут путешествовать по поляне, рассказывать о традициях этого праздника, и, благодаря ведущим, мы будем перемещаться по тем местам, где обычно проходил праздник. И зритель вместе с ними сможет погрузиться в атмосферу праздника. Более того, нашими специалистами разработана интерактивная карта, с помощью которой можно посетить ту или иную поляну. Это и поляна гармонистов, и обрядовая поляна, и другие. Данная карта будет уже с 5 июня опубликована в соцсетях. Вы сказали, что уже с 2 июня начали работать интерактивные площадки. Насколько активно наши жители принимают в них участие? - Люди активно принимают участие. Большое количество приняло участие во всех эстафетах и марафонах, которые существуют в рамках этой акции. Конечно, печально сознавать, что это происходит не в реальности, но, с другой стороны, этот дистанционный режим дал возможность другим регионам принять участие в празднике. Нас смотрят не только Орел и Орловская область, нас смотрит вся Россия и даже весь мир. Нашими специалистами создана удивительная фотовыставка, на которой мы можем увидеть фотографии всех праздников за 20 лет. Буквально вчера стартовал информационный блок, в рамках которого мы рассказываем о становлении этого праздника. Не все знают, что стартовал праздник в 1999 году, и это был небольшой фольклорный праздник, а на сегодняшний день это мероприятие уже международного уровня. В прошлом году были юбилейные, «двадцатые хороводы», и они проходили на новой площадке. Если бы сегодня мы могли в обычной форме отметить этот праздник, то где бы он прошел - на новой площадке или там, где проходил раньше? - Место, в любом случае, мы оставили бы новое - Троицкий луг. И вообще изначально планировалось проводить данный праздник. Но в связи с тем, что не было достойного подъезда, а учитывая, что на Троицу бывает дождь, и там глинистая почва, то было принято решение проводить праздник на поляне в Жудре. Но так как в прошлом году там была сделана прекрасная дорога, то смысла не имеет возвращаться на старое место. Более того, в прошлом году получился грандиозный, масштабный праздник, что его уже вряд ли можно вместить на старое место. И я надеюсь, что в следующем году мы встретимся именно там.





Татьяна Тимохина

5 июня 2020 года



