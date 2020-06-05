В Орловской области с 4 июня можно пожениться и развестись

В регионе возобновлена регистрация заключения брака, а также расторжения брака по решению суда.

С 4 июня 2020 года в территориальных отделах (секторах) ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области возобновлена государственная регистрация заключения брака, расторжения брака по решению суда, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния.

Прием документов и государственная регистрация заключения брака, расторжения брака по решению суда, рождения, смерти, выдачи повторных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния осуществляется территориальными отделами и секторами ЗАГС по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 13:00 по предварительной записи, сообщает информационный портал Орловской области.