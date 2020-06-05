Выезд на встречку привел к травмам

В Орле в ДТП пострадал виновник аварии.

5 июня после полуночи водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, следовал по ул. 60 лет Октября и в районе дома № 8 по ул.8-е Марта допустил выезд на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия», который следовал во встречном направлении.

В результате ДТП водитель ВАЗ получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко, назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля ВАЗ отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.