17-летний водитель устроил ДТП Молодой человек был в состоянии опьянения.





ДТП произошло 5 июня в три часа ночи в районе 42 км автодороги Орёл – Знаменское. 17-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Хёндэ Солярис», допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и его 21-летний пассажир получили травмы.





Орловское Информбюро

5 июня 2020 года



