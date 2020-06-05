«Воскресшая» орловчанка еще не вернулась в свою квартиру Сейчас она находится в одном из социальных учреждений.





Прокуратура области провела проверку по нашему репортажу , в котором мы рассказывали о судьбе орловчанки, ошибочно признанной умершей и собственными близкими, и органами правопорядка. Историю Светланы Бакиной мы узнали от нее самой в начале апреля. Еще осенью прошлого года под ее именем на Наугорском кладбище была погребена неизвестная. Близкие Светланы горько оплакивали ее, хотя именно они и ошиблись при опознании. Тем временем девушка, которую считали умершей, скиталась, была травмирована и серьезно болела. В итоге Светлану приютил неравнодушный орловец, который помог девушке восстановиться и возобновить социальные связи. Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «В целях восстановления прав гражданки прокуратура Заводского района г. Орла обратилась в Заводской районный суд с заявлением об исключении сведений из записи акта о ее смерти и признании недействительным выданного свидетельства о смерти. По фактам уничтожения ее паспорта, препятствия ей в пользовании жилым помещением, причинении телесных повреждений проводятся процессуальные проверки в органах внутренних дел, ход и результаты которых находятся на контроле в прокуратуре. В связи с отсутствием в настоящее время у женщины постоянного места жительства прокуратурой оказано содействие в ее размещении в социальном учреждении, где она находится в настоящее время».





Иван Суверин

5 июня 2020 года



