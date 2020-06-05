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На Орловщине продолжается акция «Мы вместе»

Несмотря на частичное снятие ограничений, есть люди, которым нужна помощь. К активистам из Общероссийского народного фронта присоединяются новые партнеры. Благодаря им благотворительную помощь, и не только в виде продуктовых наборов, уже получили более 1500 семей.


Все началось с «Тележки добра», куда покупатели складывали продукты для малоимущих. К акции присоединились и сетевые продуктовые магазины. Крупы, мука, макароны, растительное масло, печенье, банки с вареньем и коробки с соком - оперативный штаб ОНФ на время превратился в настоящий продуктовый склад. Волонтеры собирают проднаборы и договариваются с теми, кому они предназначены. Здесь же склад одежды, обуви и игрушек для детей от 0 до 18 лет.
 
Желающих помогать становится больше - к медикам, активистам ОНФ, поисковикам, магазинам присоединились и медийные организации. 
 
Александр Амурный, радиоведущий:
 
 «Очень давно хотели принимать участие в подобных акциях и присоединились к акции «Мы вместе», и одной семье подарили полезные подарки».
 
Всего только из штаба ОНФ за время самоизоляции собрали и развезли по домам порядка 1500 бесплатных продуктовых наборов.



Татьяна Тимохина
5 июня 2020 года
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