На Орловщине продолжается акция «Мы вместе»

Несмотря на частичное снятие ограничений, есть люди, которым нужна помощь. К активистам из Общероссийского народного фронта присоединяются новые партнеры. Благодаря им благотворительную помощь, и не только в виде продуктовых наборов, уже получили более 1500 семей.

Все началось с «Тележки добра», куда покупатели складывали продукты для малоимущих. К акции присоединились и сетевые продуктовые магазины. Крупы, мука, макароны, растительное масло, печенье, банки с вареньем и коробки с соком - оперативный штаб ОНФ на время превратился в настоящий продуктовый склад. Волонтеры собирают проднаборы и договариваются с теми, кому они предназначены. Здесь же склад одежды, обуви и игрушек для детей от 0 до 18 лет.

Желающих помогать становится больше - к медикам, активистам ОНФ, поисковикам, магазинам присоединились и медийные организации.

Александр Амурный, радиоведущий:

«Очень давно хотели принимать участие в подобных акциях и присоединились к акции «Мы вместе», и одной семье подарили полезные подарки».

Всего только из штаба ОНФ за время самоизоляции собрали и развезли по домам порядка 1500 бесплатных продуктовых наборов.