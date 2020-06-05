В Мценске семья отравилась угарным газом Возбуждено уголовное дело.





Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



По данным следствия, 5 июня 2020 года в медицинское упреждение из своей квартиры, расположенной в 1-м микрорайоне г. Мценска, с признаками отравления угарным газом в состоянии средней степени тяжести госпитализирована семья из трех человек, в том числе малолетний ребенок.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи производят допросы, изымают документацию в ООО «Первая городская управляющая компания», которая обслуживает данный дом.



Следствием будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) лиц, в чьи полномочия входило осуществление контроля за техническим состоянием жилого дома и безопасностью проживания в нем жильцов. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

5 июня 2020 года



