Городскую больницу им. Боткина в Орле полностью не отдают под ковид-пациентов Об этом рассказал главный врач больницы Александр Лялюхин.





Александр Лялюхин сообщил, что взрослая и детская поликлиники, две консультации и роддом функционируют в общем режиме. Под лечение коронавирусных больных отведен лишь один 5-этажный корпус - главный стационар больницы. Корпус рассчитан на 232 пациента. 172 койки оснащены подачей кислорода. Там же есть 12 полноценных реанимационных мест. Сейчас в корпусе уже находятся 40 пациентов.





Александр Лялюхин, главный врач городской больницы им. Боткина:

«Корпус только открылся, мы перевели туда реанимационных пациентов заранее, и тех пациентов, которые потенциально могут быть более тяжелые - для того чтобы они находились под круглосуточным присмотром медицинских работников. И с вчерашнего дня начали прием пациентов, которых привозит скорая помощь. За вчерашние сутки в совокупности мы приняли 10 пациентов».





Татьяна Тимохина

5 июня 2020 года



