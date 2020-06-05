Жители орловских двухэтажек жалуются на болото, появившееся на месте двора Непрекращающиеся дожди стали настоящим бедствием для жителей трёх двухэтажек в центре Орла. Их двор превратился в огромную лужу с грязью, из-за которой невозможно выйти из подъездов и пройти к контейнерной площадке. Вода стоит неделями, так как ей некуда стекать.





Старожилы двора рассказывают, что когда-то асфальт здесь был. Но 20 лет назад, во время строительство новых домов на улицах Лескова и Осипенко, через этот двор прокладывали коммуникации, тогда всё в округе экскаваторы и перекопали. А новый асфальт здесь так и не появился. Усугубляет ситуацию и естественный уклон в сторону данного двора.





Владимир Комаров, житель дома №2 по ул. Лескова:

«В дождь, при таянии снега вся вода, которая течет по Лескова, стекает сюда во двор, собирается здесь. Приезжает машина, которая вывозит мусор, - всё это перекручивается, получается просто пашня».

Кроме того, говорят жители, двор стал стоянкой для личного автотранспорта торговцев ярмарки выходного дня - их автомобили также вносят свою лепту в разрушение двора.



Несмотря на то, что во дворах жилых домов власть муниципалитета формально кончается, мы всё же попросили разобраться в ситуации специалистов администрации Советского района. Они нам рассказали, что привести двор в порядок можно, сделав здесь ремонт по программе «Формирование современной городской среды».





Лидия Лобова, начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам ТУ по Советскому району администрации г. Орла:

«Для того чтобы вступить в данную программу, жителям необходимо провести собрание собственников жилья, и протокол собрания передать в управление городского хозяйства».

Есть ещё один вариант привести двор в порядок. Специалисты администрации Советского района выяснили, что земля под контейнерной площадкой и дорога к ней, согласно кадастровой карте, относятся к соседней пятиэтажке - Тургенева, 46. Это означает, что приводить в порядок место должна управляющая компания этого многоквартирного дома. Соответствующее предписание, как отметили в территориальном управлении, они уже направили.





Антон Киселёв

5 июня 2020 года



