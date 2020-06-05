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Орловские спортсмены возвращаются к тренировкам

Тренировки возобновляются для членов сборных команд России и Орловской области.


Новость о том, что тренировочный процесс возобновляется, будущие чемпионы восприняли с радостью. Но заниматься они будут, соблюдая все новые требования безопасности: дистанция, обработка дезсредствами, контроль температуры.

Первые крупные соревнования планируются на конец лета - начало осени, так что у ребят есть время, чтобы восстановиться физически.

Всего в регионе тренируется около 300 членов сборных команд России и Орловской области. Заниматься они будут группами не больше 8 человек.

В спорткомплексе «Труд», где к соревнованиям готовятся воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Русичи», залы пустовали два месяца. Директор Борис Люблинский уверяет: к работе с учетом всех рекомендаций они готовы.

Борис Люблинский, директор СШОР «Русичи»:

«Нами приобретены средства дезинфекции, средства обработки, бесконтактные термометры. У нас в школе три отделения, каждое оснащено бесконтактным термометром. Теперь перед каждым занятием тренеры у всех детей будут проверять температуру».

Измерять температуру будут и после окончания занятий. И если обнаружат недомогание у воспитанника, сразу примут меры. Сами же спортсмены признаются: если раньше иной раз с удовольствием пропускали тренировки, то сейчас просто мечтают вновь оказаться в зале.

Мария Филичкина, воспитанница СШОР «Русичи»:

«Во время карантина у нас проводились онлайн-занятия, но они никак не заменяют настоящую тренировку. Поэтому я рада завершению карантина, тому, что в ближайшее время откроются спортзалы, и мы вернемся на любимую тренировку».

Нам же остается пожелать ребятам с легкостью вновь вернуться в режим и радовать нас своими спортивными успехами.


Юлия Опанасюк
5 июня 2020 года
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