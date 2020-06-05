Сотрудник орловской исправительной колонии подозревается во взяточничестве и в превышении должностных полномочий Преступные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками отдела безопасности УФСИН России по Орловской области.





Как выяснило следствие, сотрудник группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области, вступил в преступный сговор с осужденным, отбывающим наказание в ИК-5, и с апреля по июнь 2020 года за денежное вознаграждение в сумме 26 тысяч рублей незаконно пронес на территорию колонии и передал осужденному спиртосодержащую продукцию, мобильные телефоны в количестве 12 штук.



Подозреваемый вину признал, в содеянном раскаялся.



В настоящее время производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

5 июня 2020 года



