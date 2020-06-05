Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Антирекорд. В Орловской области впервые зафиксировано больше сотни заболевших коронавирусом.

- «Тележка добра» - не оскудевает. Волонтеры разносят продуктовые наборы и одежду всем нуждающимся.

- Метеозависимый двор. Кто поможет осушить дворовый дождевой резервуар? Мы разбирались в ситуации.

- Спортсмены возвращаются в спортзалы с учетом новых требований.

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Вести-Орёл

5 июня 2020 года



