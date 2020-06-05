Орловский бизнес начинает приходить в себя Свою деятельность возобновили автосервисы, непродовольственные магазины, салоны красоты и парикмахерские, ателье, прачечные и химчистки. Напомним, что все они были закрыты почти два месяца. Антон Киселёв встретился с бизнесменами, чтобы узнать, в каких условиях им сейчас приходится работать.





Магазины и компании, оказывающие различные услуги, для возобновления деятельности должны выполнить соответствующие требования: площадь торгового зала или места приёма посетителей не больше 400 квадратных метров и отдельный вход с улицы. Исключением стали фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани и сауны - они по-прежнему закрыты. Тем, кто подпадает под указанные выше условия, нужно соблюдать целый ряд эпидтребований: дезинфицирующие средства, маски, журнал учёта температуры продавцов и влажной уборки. А ещё после каждой примерки вещи должны обрабатываться отпаривателем. На полу - разметка для соблюдения социальной дистанции. Соблюдение этих требований обязательно для всех непродовольственных магазинов и объектов сферы услуг. Покупателей пока мало. Но по тем, кто заглядывает, можно сделать вывод, что орловцы ответственно отнеслись к первому снятию ограничений.



Галина Аксёнова, продавец книжного магазина:

«Все соблюдают дистанцию, все в масках, перчатках заходят. Все рады, что мы наконец-то открылись».

Открытие непродовольственных магазинов и объектов сферы услуг стало первым этапом снятия ограничений. Со следующим - должны возобновить работу торговые комплексы, кинотеатры и рестораны. Но для этого, помимо стабилизации эпидобстановки, не должен подвести и малый бизнес - потому соблюдение требований Роспотребнадзора этими магазинами проверяется сразу на четырех уровнях.





Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области:

«Контрольные мероприятия проходят параллельно. Есть контроль со стороны УВД, со стороны Роспотребнадзора, со стороны комиссий АТК районных, и со стороны нашего департамента. Там, где есть серьёзные нарушения, и предприниматель не хочет их исполнять - в этом случае приходится оформлять протоколы».

В иных случаях достаточно предупреждения. За последние две с половиной недели было проведено 270 таких проверок. Без нарушений и протоколов, к сожалению, не обошлось.





Антон Киселёв

5 июня 2020 года



