33-летний орловец получил 18 лет колонии строгого режима за убийство, совершенное с особой жестокостью, и кражу

Трагедия произошла в апреле 2019 года.

Останки убитого были найдены на территории одного из дачных кооперативов города спустя две недели после убийства

Следствием и судом установлено, что в ночь с 11 на 12 апреля 2019 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения на дачном участке СНТ «Наука», совершил убийство местного жителя на почве личных неприязненных отношений, путем нанесения ему отверткой множественных ударов, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

Продолжая свою преступную деятельность, с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник расчленил тело потерпевшего и вывез его, при содействии своего знакомого, в район дачных участков, расположенных в Железнодорожном районе города Орла, где сбросил фрагменты тела в заброшенный колодец.

Кроме того, осужденный похитил имущество потерпевшего на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.