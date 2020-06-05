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Сегодня в Орловской области начали работу 55 пунктов приема заявлений о голосовании по месту фактического нахождения

Напомним, 1 июля состоится Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. Принимая это решение, глава государства отдельно отметил, что первоочередной задачей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации является создание необходимых условия для защиты жизни и здоровья граждан.


В условиях пандемии главным приоритетом является здоровье. Чтобы обеспечить электорату комфортные и безопасные условия для голосования, Центральная избирательная комиссия совместно с Роспотребнадзором разработала целый ряд рекомендаций, обязательных к исполнению. Будет, к примеру, обеспечена возможность соблюдать социальную дистанцию. Прописаны и другие меры.


Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ:
«Обеспечение всех участников голосования, членов избирательной комиссии всех уровней, наблюдателей, представителей СМИ одноразовыми масками, одноразовыми перчатками, ручками. В достаточном количестве на участках будут антисептики, санитайзеры. Кроме того, на входе на избирательный участок всем присутствующим на нем будет измеряться температура».

Уже с сегодняшнего дня в регионе приступили к работе 55 пунктов приема заявлений о голосовании по месту фактического пребывания - в отделениях МФЦ и в территориальных комиссиях. Так же подать заявление можно и в электронном формате, через портал госуслуг. Успеть нужно до 21 июня. После останется только сделать свой выбор.


Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ:
«Нет сомнений, что избирательная система Орловской области, органы власти всех уровней, сделают все возможное, чтобы реализовать поставленные задачи и голосовать будет легко и безопасно».

1 июля - день голосования в России - президент объявил выходным.


Мария Семак
5 июня 2020 года
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