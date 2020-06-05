Прокуратурой Орловской области организована проверка по факту отравления угарным газом семьи в городе Мценске В результате инцидента с внутридомовым газовым оборудованием в больнице оказались три человека, включая ребенка.





Материалы прокурорской проверки уже переданы в следственный комитет.





Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Орловской области:

«По результатам проверки предварительно установлено, что утечка угарного газа произошла по причине неисправности газовой колонки, имеющейся в квартире. В нарушение требований законодательства техническое обслуживание газовой колонки должным образом не проводилось. На основании указанных материалов возбуждено уголовное дело - «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя».





Иван Суверин

5 июня 2020 года



