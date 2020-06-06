Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- За сутки в регионе выявлен 121 заболевший коронавирусом. 46 человек - выздоровели. А всего с начала пандемии болезнь преодолели 1409 человек.





- Маски, антисептик, влажная уборка - неотъемлемые факторы для работы магазинов. Соблюдают ли орловские предприниматели требования? Наша съемочная группа посетила несколько торговых точек.





- Пока есть необходимость - будут помогать. В регионе продолжается акция «Мы вместе». «Вести» провели один рабочий день вместе с волонтерами.