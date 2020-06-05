В рамках акции «Помоги учиться дома» орловский школьник получил компьютер Компьютер для школьника это возможность развиваться, учиться, осваиваться в окружающем мире.





Даниилу Никитину - десять лет, и современная, мощная техника ему жизненно необходима. Совсем маленьким мальчик едва не погиб в автомобильной аварии. Сейчас он ходит, учится в третьем классе, но речь еще не восстановлена. Чтобы Даниил мог яснее выражать свои мысли, осваивать новые знания и догнать сверстников - ему подарили компьютер.



И сегодня же ветерану Великой Отечественной войны Леопольду Борисовичу Дыскину вручили подарок - мобильный телефон. Услуги связи - тариф «Ветеран» - уже оплачены. У Леопольда Борисовича двое детей, трое внуков и столько же правнуков. Теперь он с ними всегда будет на связи. Некоторые его родственники живут за рубежом. Если будет желание, «Волонтеры Победы» организуют с ними телемост - в рамках еще одной акции «Мечты Победителей».



Движение «Волонтеры Победы» насчитывает порядка 45 отделений в разных странах мира. У добровольцев есть ресурсы и желания для исполнения просьб ветеранов. Приступят они к этому, как только завершится пандемия.





Мария Семак

5 июня 2020 года



