В Орловской области - 111 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 2760 случаев с начала наблюдений.





111 новых случаев заражения COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию на 6 июня выявленоновых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1266 человек. Выздоровели – 1462. Умерло 32 человека.





Орловское Информбюро

6 июня 2020 года



