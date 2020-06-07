В Орловской области количество случаев COVID-19 вновь больше сотни Всего в регионе выявлено 2870 случаев с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 7 июня выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1374 человек. Выздоровели – 1464. Умерло 32 человека.





Орловское Информбюро

7 июня 2020 года



