Под Орлом в ручье утонул 9-летний ребенок

Трагедия произошла 6 июня в селе Коптево Знаменского района. Возбуждено уголовное дело.

Тело мальчика было обнаружено в водоеме без признаков насильственной смерти.

Как выяснили следователи, ребенок во время прогулки переходил ручей по самодельной переправе и упал в воду, однако, самостоятельно выбраться на берег не смог.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Допрашиваются родственники потерпевшего, соседи, должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.